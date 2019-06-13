В Японии авто врезалось в группу детей

Колонна детей с воспитателем шла по тротуару, когда их протаранил автомобиль. Правоохранители задержали водителя.

Автомобиль, за рулем которого была пожилая женщина, врезался в группу детей в Японии. По меньшей мере двое детей госпитализированы. Об этом в четверг, 13 июня, сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел около 10.00 по местному времени в городе Нисиномия префектуры Хего. По данным местной полиции, автомобиль врезался в колонну детей, которые шли по тротуару в сопровождении воспитателя. По меньшей мере две девочки пяти и шести лет госпитализированы. О тяжести их травм информации пока не поступала, передает Корреспондент.

Полиция задержала водителя автомобиля - 69-летнюю женщину. Ведется расследование обстоятельств ДТП.