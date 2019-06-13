В столице установят палатки для оказания первой медицинской помощи в жару

Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям МВД начиная с сегодняшнего дня будет устанавливать в столице передвижные пункты оказания помощи в жаркую погоду.

Как уточнила корр. агентства пресс-секретарь инспекции Лилиана Пушкашу, палатки будут установлены в пяти секторах мун. Кишинев, а также в Бельцах, Кагуле и Комрате, передает МОЛДПРЕС.

"Палатки будут установлены в местах большого скопления людей и будут работать ежедневно с 11.00 до 18.00. В столице палатки будут находиться по следующим адресам: сектор Ботаника – вблизи Торгового центра "1000 мелочей"; сектор Центр – вблизи Центрального рынка; сектор Рышкановка - недалеко от рынка "Матей Басараб"; сектор Чеканы – ул. Джинта Латинэ, 18, сектор Буюканы – ул. Каля Ешилор, 1.

В период жаркой погоды врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце с 11.00 до 18.00, носить головные уборы, легкую одежду светлых тонов из натуральных тканей, употреблять не менее 2 литров жидкости в день, отказаться от алкогольных напитков и напитков, содержащих кофеин и сахар, снизить интенсивность и темпы физической нагрузки, употреблять в пищу больше овощей и фруктов.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила «желтый» код метеоопасности в связи с жарой, который действует с 11 по 16 июня в центральном и южном регионах Молдовы. В этот период ожидается повышение максимальной температуры воздуха днем до 34°C.

По оценкам экспертов, июнь этого года может стать самым теплым за последние годы, в данный период предупреждение о жаркой погоде встречается редко.