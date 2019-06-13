Руководство НАСА одобрило планы научной команды проекта Psyche и дало официальное разрешение на завершение его проекта и начало сборки инструментов аппарата, который отправится в 2022 году к астероиду Психея. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.
"Мы рады тому, что мы получили разрешение на начало третьей фазы разработки Psyche, но самое главное для нас то, что мы готовы начать ее. Это очередной большой шаг к раскрытию секретов этого гигантского металлического астероида", — заявила Линди Элкинс-Тантон (Lindy Elkins-Tanton), руководитель проекта Psyche.
Программа Discovery была создана НАСА в начале 1990 годов специально для создания миссий, рассчитанных на максимальную научную отдачу и минимальные расходы. В ее рамках было создано 12 межпланетных зондов, лендеров и телескопов, десять из которых успешно исполнили поставленные перед ними задачи, один был потерян, а последний – посадочный модуль InSight – сейчас успешно работает на Марсе, передает РИА Новости.
В ее рамках эксперты НАСА выбирают каждые четыре года по одной-две миссии, на реализацию которых выделяется фиксированная сумма – около 450 миллионов долларов США. В сентябре позапрошлого года были подведены итоги конкурса, в котором относительно неожиданно победили две "астероидные" миссии – Lucy и Psyche. Первым проектом руководит известный планетолог Хэл Левинсон (Hal Levinson), а вторым – геолог Линди Элкинс-Тантон.
Последний аппарат Psyche будет изучать одноименный астероид – (16) Психея, находящийся внутри главного пояса астероидов между орбитами Земли и Марса. Он считается осколком ядра протопланеты, единственным таким объектом в окрестностях Земли и Марса. Его изучение поможет нам понять, как формировались планеты и какую роль в их рождении играли столкновения между подобными "зародышами".
Изначально планетологи НАСА планировали запустить Psyche в 2023 году, однако первые расчеты траектории его полета к астероиду показали, что время путешествия можно сократить почти в два раза и избавиться от ряда сложных гравитационных маневров, если отправить его в космос на год раньше намеченного.
Кроме того, подобный сдвиг позволит НАСА отказаться от использования тепловых щитов для защиты Psyche от свечения Солнца, что снизит расходы на конструкцию самого космического аппарата.
Недавно, как отметила Элкинс-Тантон, ее команда завершила разработку нового варианта миссии и передала ее на одобрение высшему руководству НАСА. Чиновники одобрили идеи ученых, и теперь последние могут завершить разработку проекта и приступить к сборке инструментов зонда.
По текущим планам агентства, эта фаза будет завершена в начале 2021 года, когда инженеры приступят к сборке самого аппарата, предполетным испытаниям и подготовке к запуску в феврале 2022 года.
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