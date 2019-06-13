Жители Чишмикиой обнаружили человеческие останки в поле

На полях села Чишмикиой был найден гроб с человеческими останками. Находка появилась на поверхности почвы после обильных ливневых дождей.

Останки были обнаружена местными жителями вдоль полевой дороги из села Чишмикиой в А.И.Куза, недалеко от Дома престарелых. Были найдены череп, кости и прогнившие доски, передает Cesma.

По словам старожилов села А.И.Куза, в здании сегодняшнего Дома престарелых ранее функционировала туберкулезная больница. А недалеко от нее было расположено кладбище, где хоронили умерших больных или тех, у кого не было родственников.