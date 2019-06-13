Столица Канады официально стала миллионником

По словам мэра Оттавы Джима Уотсона, теперь в городе откроется первая ветка лёгкого метро. В столице Канады число жителей официально превысило один миллион, благодаря чему Оттава получила статус города-миллионника. Об этом сообщило национальное Бюро статистики.

В начале недели сразу 28 человек прописались в канадской столице, это и помогло городу достичь нужной отметки. По такому случаю в мэрии 14 июня запланированы праздничные мероприятия, передает Lenta.

По словам мэра Оттавы Джима Уотсона, местные власти теперь обязаны изменить методы управления городом. Больше внимания будет уделяться развитию дорог и сети общественного транспорта. Например, этим летом в столице Канады откроется первая ветка лёгкого метро, строительство которой велось долгие годы.

Оттава стала четвёртым городом-миллионником в Канаде. Более миллиона человек также проживает в Калгари, Монреале и Торонто. Последний является мегаполисом. Его население превышает 2,9 миллиона человек.