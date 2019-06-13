Альянс ACUM-ПСРМ - результат телефонных приказов Козака

В пятницу вечером, когда истекал законный срок формирования парламентского большинства и правительства, вице-премьер Козак постоянно звонил социалистам.

Более того, общение происходило на повышенных тонах. Это подтвердила ведущая TV8 Наталья Морарь.

"По информацией от моих достоверных источников в ПСРМ: "В ПСРМ очень боятся, что этой ночью некоторых депутатов ПСРМ арестуют. На ПСРМ очень давит ДПМ не вступать в альянс с ACUM. Там ситуация действительно тяжелая. Козак кричит в трубку, все боятся, Плахотнюк совершенно не уступает". Я полностью уверена в этом источнике",- сказала Морарь.

В результате этих скандалов, в субботу Додон, Санду и Нэстасе сформировали альянс, желаемый Козаком, а затем они стали внедрять условия, отвергнутые Плахотнюком, но столь принципиальные для русских, через Додона для альянса с демократами.