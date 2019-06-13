Жители села Новотроицкое месяц живут без воды

Более 50ти хозяйств в селе Новотроицкое Новоаненского района вот уже почти месяц живут без воды.

Нервы жителей на пределе. Они винят в сложившейся ситуации местную администрацию - из-за задолженности в 4 тысячи леев поставщик электроэнергии отключил ряд домов от водоснабжения. Мэр села разводит руками и говорит, что не в силах помочь.

Мэр, в свою очередь, винит в ситуации сельчан, которые вовремя не оплатили использованную воду.

"Я не знаю, почему у людей нет воды. У людей есть долги, а не у мэрии, у людей - долги! Мэрия не оплачивает долги потребителей, разве не так? Так".

Люди говорят, что намерены обратиться в суд, чтобы решить проблему.

Из-за отсутствия воды в кранах местный детский сад вынуждены были закрыть - до лучших времен.

Глава предприятия, в чьем ведомстве находится сельская водонапорная башня, отказался отвечать на вопросы как местных жителей, так и журналистов.

В селе проживают примерно 500 жителей.