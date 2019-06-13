Блок ACUM: Додон - предатель, который хочет федерализировать Молдову

Блок ACUM призывает Игоря Додона к ответственности. Майя Санду и Андрей Нэстасе заявили, что "Додон представил план по федерализации российским партнерам". В связи с этим, президент Игорь Додон должен понести уголовную ответственность за "коррупцию, взяточничество, контрабанду, узурпацию власти, и тайные переговоры, нарушающие Конституцию". Блок ACUM сделал подобное заявление 20 февраля 2019 года, в рамках пресс-конференции.

"Игорь Додон представил план по федерализации некоторым западным партнерам. Это план разработанный Россией, который идет в разрез с Конституцией РМ, и который подтверждает равенство двух государств в одном документе. Наша позиция непоколебима. Мы, блок ACUM, считаем, что президент Игорь Додон предает Республику Молдову, предлагая сепаратистский режим навеянный Тирасполем, как и было обещано Москвой", - заявил бывший посол Молдовы в США, Игорь Мунтяну, депутат блока ACUM.

"Мы должны забить тревогу на подобные действия, которые приведут: к федерализации Молдовы и ее тотальный переход к подчинению Российской Федерации", - добавил Андрей Нэстасе.

"Блок ACUM очень обеспокоен таким развитием событий и требует, чтобы любое обсуждение на основании этого несанкционированного и нелегального документа было прекращено. Мы требуем, чтобы Игорь Додон был привлечен к ответственности и начала расследования по факту коррупции, взяточничества, контрабанды, узурпации власти, и нарушения Конституции", - заключила Майя Санду.