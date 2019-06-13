Столичные полицейские задержали подозреваемых в уличном грабеже

25-летний мужчина и 16-летний юноша, оба жители столицы, были задержаны сотрудниками полиции сектора Чеканы за совершение грабежа. Инцидент произошёл 11 июня на улице Джинта Латинэ.

Задержанные отобрали у прохожего золотую цепочку стоимостью 3 000 леев, а затем скрылись в неизвестном направлении. Жертвой оказался мужчина 65 лет, который сразу же позвонил в службу 112, тем временем, на место происшествия прибыла полиция сектора Чеканы для установления всех деталей.

Вскоре, подозреваемые были опознаны и задержаны. Мужчины признали свою вину.

Стоит отметить, что задержанные ранее уже совершали подобные правонарушения. Было возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

В соответствии с действующим законодательством, нарушителям грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.