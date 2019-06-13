Фермеры страны несут миллионные убытки

Фермеры из северных районов страны несут миллионные убытки. Причиной стало нашествие бабочки - репейницы на сельскохозяйственные культуры в Сынджерей, Сороках, Дрокии и Глодянах. От вредителей пострадал урожай рапса, подсолнуха, кукурузы и сои.

Виктор Марандюк из села Биличений Векь - один из крупнейших производителей сои. Фермер говорит, что такое количество гусениц видит впервые за 20 лет. Он обработал поля инсектицидами, но урожай уже пострадал.

"Это мотылек зимует в Турции, а потом мигрируют на север, а теперь добрались и до нашего края. Для нас это нечто из ряда вон выходящее, мы раньше с таким не сталкивались", - отметил фермер Виктор Марандюк.

В Национальном агентстве продовольственной безопасности говорят, что пик распространения вредителей пришелся на май.

"Наши специалисты информируют фермеров об этих вредителях. Он появляется у нас каждый год, но в этом году этих бабочек очень много", - заявила специалист управления НАПБ Евгения Тулгара.

По данным Национального агентства продовольственной безопасности, репейницу обнаружили также в южных районах страны: Криулянах, Басарабяске, Чадыр-Лунге и Кагуле. Но в этих районах вредителей меньше, а урон не столь значительный.