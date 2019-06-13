Удивительной особенностью Дев является их способность все просчитать и с нуля создать собственный успешный бизнес, а впоследствии стать миллиардером.
Самое большое количество миллионеров и миллиардеров родилось под зодиакальными знаками Земли. Такие люди просто притягивают к себе деньги и финансовое благополучие, передает УНИАН.
Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.
На первом месте среди таких счастливчиков, к которым "липнут" деньги – представители зодиакального знака Девы.Удивительной особенностью Дев является их способность все просчитать и с нуля создать собственный успешный бизнес, а впоследствии стать миллиардером.
Второе место. Отлично притягивают к себе деньги и Козероги. Им удается разбогатеть, если они становятся высокопоставленными людьми или ставят перед собой большие цели в жизни. Джефф Безос – самый богатый человек в мире, и он родился под знаком Козерога.
Третье место. Блестящие шансы разбогатеть имеют Тельцы. С этим знаком Зодиака, мне кажется, все и так понятно: неспроста же Телец издревле считается символом удачи, богатства и изобилия. Под знаком Тельца, в частности, родился создатель Фейсбука Марк Цукерберг, который в будущем вполне может стать самым богатым человеком в мире.
Четвертое место. Раки достигают больших финансовых высот через клановость, род, семью или, иными словами, наследование состояния или бизнеса.Рак – это водный знак Зодиака, и знаки-представители водной стихии нередко тоже добиваются успеха в денежных делах и сколачивают состояния. Порой Раки сосредотачивают в своих руках значительные финансовые ресурсы и возможности.
Пятое место. Скорпионы также могут добиваться неимоверных успехов в финансовых делах. Однако в этом случае крайне важен личный гороскоп человека и главные три знака в этом гороскопе. Билл Гейтс – Скорпион по знаку Зодиака – очень долгое время оставался самым богатым человеком в мире.
Шестое место. Также везет с деньгами Стрельцам, особенно тем из них, кто находит себя в политике. У таких людей открываются широкие возможности добиваться успеха и финансового благополучия. Не последнюю роль тут играет приближенность Стрельца к каким-то влиятельным людям, политическим деятелям. Многие Стрельцы становятся богатыми именно благодаря политике.
Седьмое место. Следующий знак в этом рейтинге – Весы. Весы добиваются богатства через деловое партнерство и выгодные сделки либо контракты. Весы умеют добиваться успеха в финансовых делах, потому что в этом знаке находится экзальтированная планета Сатурн, которая управляет земными богатствами.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не спешите довериться малознакомым людям. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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