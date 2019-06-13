Астролог назвал знаки Зодиака, которые рождены быть миллионерами

Удивительной особенностью Дев является их способность все просчитать и с нуля создать собственный успешный бизнес, а впоследствии стать миллиардером.

Самое большое количество миллионеров и миллиардеров родилось под зодиакальными знаками Земли. Такие люди просто притягивают к себе деньги и финансовое благополучие, передает УНИАН.

Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

На первом месте среди таких счастливчиков, к которым "липнут" деньги – представители зодиакального знака Девы.Удивительной особенностью Дев является их способность все просчитать и с нуля создать собственный успешный бизнес, а впоследствии стать миллиардером.

Второе место. Отлично притягивают к себе деньги и Козероги. Им удается разбогатеть, если они становятся высокопоставленными людьми или ставят перед собой большие цели в жизни. Джефф Безос – самый богатый человек в мире, и он родился под знаком Козерога.



Третье место. Блестящие шансы разбогатеть имеют Тельцы. С этим знаком Зодиака, мне кажется, все и так понятно: неспроста же Телец издревле считается символом удачи, богатства и изобилия. Под знаком Тельца, в частности, родился создатель Фейсбука Марк Цукерберг, который в будущем вполне может стать самым богатым человеком в мире.



Четвертое место. Раки достигают больших финансовых высот через клановость, род, семью или, иными словами, наследование состояния или бизнеса.Рак – это водный знак Зодиака, и знаки-представители водной стихии нередко тоже добиваются успеха в денежных делах и сколачивают состояния. Порой Раки сосредотачивают в своих руках значительные финансовые ресурсы и возможности.

Пятое место. Скорпионы также могут добиваться неимоверных успехов в финансовых делах. Однако в этом случае крайне важен личный гороскоп человека и главные три знака в этом гороскопе. Билл Гейтс – Скорпион по знаку Зодиака – очень долгое время оставался самым богатым человеком в мире.

Шестое место. Также везет с деньгами Стрельцам, особенно тем из них, кто находит себя в политике. У таких людей открываются широкие возможности добиваться успеха и финансового благополучия. Не последнюю роль тут играет приближенность Стрельца к каким-то влиятельным людям, политическим деятелям. Многие Стрельцы становятся богатыми именно благодаря политике.

Седьмое место. Следующий знак в этом рейтинге – Весы. Весы добиваются богатства через деловое партнерство и выгодные сделки либо контракты. Весы умеют добиваться успеха в финансовых делах, потому что в этом знаке находится экзальтированная планета Сатурн, которая управляет земными богатствами.