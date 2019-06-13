Семью Алибасова обманули на деньги, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли другого канадского сфинкса и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил сын Бари Алибасов-младший.

Ранее пиар-директор Вадим Горжанкин сообщил о том, что кот Бари Алибасова породы канадский сфинкс по кличке Чуча сбежал из квартиры, за его обнаружение сын продюсера пообещал денежное вознаграждение или выступление группы "На-На".

"У нас 800 тысяч забрали, а кота не того подсунули. Мне в 10 утра позвонил Вадим Горжанкин и сказал, что кота нашли. Хорошо, классно. Мы все обрадовались. А сейчас после тренинга мне опять звонит Горжанкин и говорит о том, что кот не тот. Помощник отца проверил кота и понял, что он не тот... Помощница не узнала ни фамилию человека, принесшего кота, ни даже не сняла на видео, как произошла передача. В итоге у нас сейчас минус 800 тысяч и новый чужой кот в офисе", - рассказал собеседник агентства, передает РИА Новости.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб.

Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.