В Румынии в биодобавках обнаружили тяжелые металлы

Тяжелые металлы обнаружили в Румынии во время проверок биологически активных добавок.

БАДы продают, обещая, что они помогут от головной боли, желудочно-кишечных заболеваний, хотя на самом деле эта продукция содержит свинец и кадмий в количествах, превышающих допустимую в ЕС норму.

"Мы проанализировали биологические добавки, которые на нашем рынке бывают двух видов - на развес и в упаковках. Во многих обнаружили в том числе нерастворимый пепел, в составе которого был песок или земля со свинцом и кадмием", - сказала биолог, Румыния Татьяна Онисеу.