В Эквадоре нашли одно из крупнейших в мире месторождений золота

Разработка месторождения Альпала может занять до 66 лет. Оно обнаружено в рамках осуществления проекта Каскабель.

В Эквадоре на территории северной провинции Имбабура обнаружено одно из самых крупных в мире месторождений золота, серебра и меди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство энергетики и горнорудной промышленности южноамериканской страны, передает Корреспондент.

Отмечается, что месторождение Альпала может оказаться "самым крупным хранилищем серебра, третьим по запасам золота и шестым – меди в мировом рейтинге". Оно обнаружено в рамках осуществления проекта Каскабель.

Специалисты оценивают резервы Альпалы, разработка которого может занять 49-66 лет, "в 10,9 млн т меди и более 23 млн унций золота". Объем добычи меди на месторождении в первые 25 лет составит около 207 тыс. т, золота – 438 тыс. унций, а серебра – 1,4 млн унций.

Ранее сообщалось, что стоимость обнаруженных залежей природного газа у побережья Кипра, составляет 30-40 млрд долларов. Месторождение Glaucus-1 в кипрском Блоке 10 имеет залежи примерно 5-8 трлн кубических футов газа. Это третье крупнейшее в мире месторождение газа, открытое за последние два года.