Ученые установили факторы, влияющие на ориентацию мужчин

Они выделили три фактора, которые могут свидетельствовать о появлении в семье мальчика-гея.

Ученые утверждают, что раскрыли три основных фактора, которые повышают вероятность того, что мальчик станет геем. Об этом пишет The Daily Mail.

Исследователи предполагают, что к таким факторам относятся наличие в семье нескольких старших братьев, других геев, а также если мальчик левша.

По словам ученых, геи примерно на 34% чаще являются левшами, нежели гетеросексуалы. Кроме того, наличие одного или нескольких старших братьев также увеличивает риск гомосексуальности на 14,8%, передает Корреспондент.

Еще один немаловажный фактор - наличие в семье геев, как со стороны матери, так и отца. Это повышает вероятность гомосексуальности, при этом данный фактор значительной степени обособлен от других.