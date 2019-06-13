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Депутат блока ACUM Оазу Нантой: Додон продал суверенитет Молдовы России за 30 серебреников
// фото: https://i.ytimg.com
14:54, 13 Jun 2019
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Президент Игорь Додон продал суверенитет Молдовы России за 30 серебреников. Такое заявление сделал два года назад депутат блока ACUM Оазу Нантой, который, похоже, со временем забыл, что обвинял главу государства в измене. Теперь он не только "простил грехи" Игорю Додону, но даже согласился на альянс с социалистами, которых контролирует Москва.

"Игорь Додон пришел к власти с менталитетом советского раба, которому не нужна свобода, и который не знает, зачем ему нужна Молдова. Который идет в Москву за 30 серебряниками взамен суверенитета нашей страны", - сказал депутат ACUM Оазу Нантой.

Эти заявления были сделаны в 2017 году в интервью для "Ziarul de Gardă". Видеозапись вернул в сеть один из пользователей интернета, который возмущен тем, что члены альянса ПСРМ- ACUM предают собственные убеждения. Он добавил, что некоторые из них ради должностей готовы предать не только страну, но и собственную мать.

О том, что Игорь Додон изменник родины заявляла в 2017 году и лидер ПДС Майя Санду. Тогда же требовала, чтобы Генеральная прокуратура открыла уголовное дело на имя президента в этой связи.

"Наш долг - осудить и пресечь предательство Игоря Додона против Молдовы и граждан. Игорь Додон действует явно в интересах России, став вассалом президента Путина, вместо того, чтобы отстаивать национальные интересы Молдовы", - заявила председатель ПДС Майя Санду.

Ранее ветераны войны на Днестре, представители ассоциации Credință Patrie, направили в Генеральную прокуратуру запрос о рассмотрении действий Игоря Додона, который намеревался реализовать план федерализации страны, что считается актом "измены родине". За подобные преступления грозит до 20 лет тюрьмы.




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