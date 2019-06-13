Депутат блока ACUM Оазу Нантой: Додон продал суверенитет Молдовы России за 30 серебреников

Президент Игорь Додон продал суверенитет Молдовы России за 30 серебреников. Такое заявление сделал два года назад депутат блока ACUM Оазу Нантой, который, похоже, со временем забыл, что обвинял главу государства в измене. Теперь он не только "простил грехи" Игорю Додону, но даже согласился на альянс с социалистами, которых контролирует Москва.

"Игорь Додон пришел к власти с менталитетом советского раба, которому не нужна свобода, и который не знает, зачем ему нужна Молдова. Который идет в Москву за 30 серебряниками взамен суверенитета нашей страны", - сказал депутат ACUM Оазу Нантой.

Эти заявления были сделаны в 2017 году в интервью для "Ziarul de Gardă". Видеозапись вернул в сеть один из пользователей интернета, который возмущен тем, что члены альянса ПСРМ- ACUM предают собственные убеждения. Он добавил, что некоторые из них ради должностей готовы предать не только страну, но и собственную мать.

О том, что Игорь Додон изменник родины заявляла в 2017 году и лидер ПДС Майя Санду. Тогда же требовала, чтобы Генеральная прокуратура открыла уголовное дело на имя президента в этой связи.

"Наш долг - осудить и пресечь предательство Игоря Додона против Молдовы и граждан. Игорь Додон действует явно в интересах России, став вассалом президента Путина, вместо того, чтобы отстаивать национальные интересы Молдовы", - заявила председатель ПДС Майя Санду.

Ранее ветераны войны на Днестре, представители ассоциации Credință Patrie, направили в Генеральную прокуратуру запрос о рассмотрении действий Игоря Додона, который намеревался реализовать план федерализации страны, что считается актом "измены родине". За подобные преступления грозит до 20 лет тюрьмы.