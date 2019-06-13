О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Титус Корлэцян: Конституционный суд - единственный уполномоченный орган для принятия решений
// фото: социальная сеть
15:02, 13 Jun 2019
просмотров 141 | комментариев 0

Бывший глава румынского МИДа Титус Корлэцян шокирован идеей просить Венецианскую комиссию оценить решения молдавского Конституционного суда.

Венецианская комиссия, состоящая из независимых экспертов, дает рекомендации, но ни при каких обстоятельствах не может стать надгосударственным органом, - подчеркнул Корлэцян, которого цитирует Digi24. И добавляет, что у кишиневских политиков было три месяца на создание коалиции, а они ничего не сделали. И в этих условиях КС - единственный уполномоченный орган, для принятия решений.

А румынский политолог Юлиан Кифу назвал альянс ПСРМ-ACUM бесперспективным. В статье на портале deschide.md, Кифу пишет, что молдавские проевропейцы словно сели за руль автомобиля без ключа и тормозов. Завели они машину с помощью пророссийских социалистов, но те оставили ключ себе и обрезали тормоза.

Аналитик обращает внимание, что подписав временное соглашение с блоком ACUM, социалисты прибрали к рукам ключевые госучреждения. Для функциональности конъюнктурной коалиции стороны хранят ключи у себя, чтобы быть уверенными, что их не вытолкнут из машины, - заключает Кифу.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не спешите довериться малознакомым людям. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
"Серебряная роза", или тайный альянс ПСРМ-Акум
Валерий Реницэ,
vox.publika.md
Loading...