Титус Корлэцян: Конституционный суд - единственный уполномоченный орган для принятия решений

Бывший глава румынского МИДа Титус Корлэцян шокирован идеей просить Венецианскую комиссию оценить решения молдавского Конституционного суда.

Венецианская комиссия, состоящая из независимых экспертов, дает рекомендации, но ни при каких обстоятельствах не может стать надгосударственным органом, - подчеркнул Корлэцян, которого цитирует Digi24. И добавляет, что у кишиневских политиков было три месяца на создание коалиции, а они ничего не сделали. И в этих условиях КС - единственный уполномоченный орган, для принятия решений.

А румынский политолог Юлиан Кифу назвал альянс ПСРМ-ACUM бесперспективным. В статье на портале deschide.md, Кифу пишет, что молдавские проевропейцы словно сели за руль автомобиля без ключа и тормозов. Завели они машину с помощью пророссийских социалистов, но те оставили ключ себе и обрезали тормоза.

Аналитик обращает внимание, что подписав временное соглашение с блоком ACUM, социалисты прибрали к рукам ключевые госучреждения. Для функциональности конъюнктурной коалиции стороны хранят ключи у себя, чтобы быть уверенными, что их не вытолкнут из машины, - заключает Кифу.