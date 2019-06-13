В Молдове сегодня вспоминают жертв первой волны депортаций. 78 лет назад, в ночь с 12 на 13 июня тысячи наших соотечественников увезли в Сибирь или Казахстан. Памятное мероприятие прошло в сквере железнодорожного вокзала, где собрались жертвы депортаций, их родные и просто неравнодушные граждане.
Родителей Иона Харте из села Батыр Чимишлийского района арестовали, когда ему было два года.
"Дом и все наше имущество конфисковали, мы остались ни с чем на улице. Затем всех нас, пятерых детей, забрали в специализированные приюты", - сказал жертва депортаций Ион Харте.
Глава Ассоциации бывших депортированных и политзаключенных Молдовы Валентина Стурза была сослана в Сибирь дважды.
"Я подверглась и первой, и второй волне депортаций. В 1941 году в ссылку отправили всю семью. Отец был мэром, депутатом парламента Румынии. Мы сбежали и вернулись домой. Но в 1949 году нас снова арестовали", - заявила глава Ассоциации бывших депортированных Валентина Струза.
Многие жертвы депортаций до сих вспоминают происходившее со слезами на глазах.
"Мы работали на лесоповале. Я не знал русского языка, и мне приходилось трудно. Постепенно выучил язык и стало чуть легче".
"Нам приносили ведро кипятка - это был наш чай. Мы добрались до Тюмени. Добирались на санях, местами через болота. Было страшно".
Молодые участники Ассоциации "UNIREA - ODIP", посетившие памятное мероприятие, считают, что молодежь должна помнить о преступлениях сталинского режима.
"Кто забывает уроки истории, обречён на их повторение. Мы хотим показать, что молодое поколение помнит эти уроки и, поэтому сегодня мы здесь", - отметил глава Ассоциации UNIREA-ODIP Влад Билецки.
В июне 1941 в списки включили почти 33 тысячи жителей Бессарабии и Северной Буковины. Учитывалось состояние главы семьи, чем он занимался и сотрудничал ли в прошлом с румынской администрацией. За первой волной депортации последовал второй этап - в июле 1949, и третий - в апреле 1951-ого.
Комментарии
- В рамках шоу "Din Inimă" 20 дизайнеров представили свои летние коллекции
- Минувшим вечером на Чеканах загорелась трансформаторная подстанция, питающая троллейбусные линии
- Фермеры страны несут миллионные убытки
- Жители села Новотроицкое месяц живут без воды
- Молдавская легкоатлетка готовится к Олимпийским играм 2020 года в Токио
- Впервые за 33 года в Кагульской больнице сделали капитальный ремонт
- Мобильные палатки первой помощи для пострадавших от жары установят в Кишиневе, Бельцах, Комрате и Кагуле
- В кишиневском зоопарке началось строительство новых вольеров для медведей
- Представлен проект реконструкции детсада №79 на Ботанике
- Выпускники медицинского университета принесли клятву Гиппократа
- В рамках шоу "Din Inimă" 20 дизайнеров представили свои летние коллекции
- ДПМ созывает Национальный политический совет
- Ford отзывает более 1,2 млн внедорожников
- О поп-группе Spice Girls выпустят анимационный фильм
- Ученые назвали причины переедания
- Представители Конгресса русских общин Молдовы раскритиковали альянс ACUM - ПСРМ
- Илан Шор: Альянс ПСРМ-ACUM виновен в политическом кризисе в Молдове
- Путин признает, что контролирует Санду и Нэстасе совместно с Додоном: Они условно прозападные
- Блок ACUM: Додон - предатель, который хочет федерализировать Молдову
- Страшная авария на Ботанике: Врачи рассказали о состоянии пострадавших после наезда автомобиля
- Майя Санду признает, что решение Конституционного Суда - законно
- Ион Чебан требовал по 50 000$ за завершение протестов на стройках Кишинева. АУДИО
- Додон обещает, что Россия закроет все уголовное дела на имя Плахотнюка после подписания соглашения о федерализации РМ. ВИДЕО
- СМИ: Додон "переехал" в отель на территории Российского посольства
- Депутаты Европейского парламента: Решения Конституционного суда необходимо соблюдать
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не спешите довериться малознакомым людям. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md