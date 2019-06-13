В столице прошло памятное мероприятие: вспоминали жертв первой волны депортаций

В Молдове сегодня вспоминают жертв первой волны депортаций. 78 лет назад, в ночь с 12 на 13 июня тысячи наших соотечественников увезли в Сибирь или Казахстан. Памятное мероприятие прошло в сквере железнодорожного вокзала, где собрались жертвы депортаций, их родные и просто неравнодушные граждане.

Родителей Иона Харте из села Батыр Чимишлийского района арестовали, когда ему было два года.

"Дом и все наше имущество конфисковали, мы остались ни с чем на улице. Затем всех нас, пятерых детей, забрали в специализированные приюты", - сказал жертва депортаций Ион Харте.

Глава Ассоциации бывших депортированных и политзаключенных Молдовы Валентина Стурза была сослана в Сибирь дважды.

"Я подверглась и первой, и второй волне депортаций. В 1941 году в ссылку отправили всю семью. Отец был мэром, депутатом парламента Румынии. Мы сбежали и вернулись домой. Но в 1949 году нас снова арестовали", - заявила глава Ассоциации бывших депортированных Валентина Струза.

Многие жертвы депортаций до сих вспоминают происходившее со слезами на глазах.

"Мы работали на лесоповале. Я не знал русского языка, и мне приходилось трудно. Постепенно выучил язык и стало чуть легче".

"Нам приносили ведро кипятка - это был наш чай. Мы добрались до Тюмени. Добирались на санях, местами через болота. Было страшно".

Молодые участники Ассоциации "UNIREA - ODIP", посетившие памятное мероприятие, считают, что молодежь должна помнить о преступлениях сталинского режима.

"Кто забывает уроки истории, обречён на их повторение. Мы хотим показать, что молодое поколение помнит эти уроки и, поэтому сегодня мы здесь", - отметил глава Ассоциации UNIREA-ODIP Влад Билецки.

В июне 1941 в списки включили почти 33 тысячи жителей Бессарабии и Северной Буковины. Учитывалось состояние главы семьи, чем он занимался и сотрудничал ли в прошлом с румынской администрацией. За первой волной депортации последовал второй этап - в июле 1949, и третий - в апреле 1951-ого.