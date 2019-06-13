Трое жителей Кишинева задержаны по подозрению в контрабанде товаров широкого потребления

Троих жителей столицы задержали по подозрению в контрабанде товаров широкого потребления. Стоимость вещей достигает четырех миллионов леев. За злоумышленниками следили в течение четырех месяцев.

Правоохранители провели обыски в домах и на складах, принадлежавших подозреваемым, а также в нескольких магазинах, где реализовывали товар. Привозили его в Молдову из Украины. Документов о происхождении товара подозреваемые представить не смогли.

Сейчас полиция устанавливает других участников преступной схемы. Если задержанных признают виновными, им грозит до 10 лет тюремного заключения.