Минувшим вечером на Чеканах загорелась трансформаторная подстанция, питающая троллейбусные линии

Сильный пожар вспыхнул накануне вечером на Чеканах. Загорелась трансформаторная подстанция, питающая троллейбусные линии.Тушить пламя выехали два спецрасчёта. Пока они работали, над районом поднимался густой черный дым. Рядом с подстанцией можно было увидеть жителей соседних домов.

"Наш дом стоит рядом. Стою здесь с тех пор, как загорелся".

По словам врио мэра Руслана Кодряну, причиной возгорания стала изношенность оборудования подстанции.

"Они все старые, 70-х годов. И все работают на масле, отсюда и большое пламя. Мы говорим примерно о трех тоннах масла".

Сотрудники управления электротранспорта работали всю ночь, чтобы устранить последствия аварии.

"Их давно надо поменять. Теперь, наверное, поставят автономную станцию, с вакуумными переключателями, без масла. Трансформаторы на масле опасны, даже если не происходит аварий, опасно само масло".

Движение троллейбусов в районе было восстановлено.