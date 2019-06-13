Немецкие ученые установили причины, из-за которых трудно перестать есть даже при чувстве сытости.
Ученые назвали причины, из-за которых трудно перестать есть даже при чувстве сытости, пишет немецкое издание Die Welt.
Специалисты выяснили, что в первую очередь вина лежит на эволюции. Поскольку раньше приемы пищи были редкими, люди старались за раз съесть как можно больше, передает Корреспондент.
"Сегодня имеется большое количество высококалорийной еды, которая доступна всегда. Но мы еще не утратили тот механизм в мозге, который побуждает нас есть как можно больше", – отметил один из авторов исследования Томас Каш.
Играет роль и белок ноцицептин, который подобно сигнальной молекуле пробуждает аппетит. Если этот компонент заблокировать, то желание есть снижается. К такому выводу ученые пришли после проведенных опытов на мышах.
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