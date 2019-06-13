О поп-группе Spice Girls выпустят анимационный фильм

Производством картины занимается киностудия Paramount Pictures. Выход ее намечен на 2020 год.

Кинокомпания Paramount Pictures приступила к созданию анимационного фильма о популярном в 90-тые годы британском поп-коллективе Spice Girls. Об этом пишет The Hollywood Reporter, передает Корреспондент.

В ленте планируется использование как известных хитов расцвета группы, так и новых песен, выпущенных в последние годы.

На этот раз все пять участниц группы - Мелани Браун, Джери Холлиуэлл, Эмма Бантон, Мелани Чизхолм и Виктория Бэкхем - воссоединятся вновь. Они не только появятся на экране в мультипликационном облике, но также озвучат главных героинь.

Авторами сценария фильма станут Карен Маккала и Киви Смит, а продюсером - менеджер коллектива Саймон Фуллер.