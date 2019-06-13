Стоимость отзыва автомобилей Explorer для устранения потенциальных проблем с задней подвеской обойдется примерно в $180 млн.
Американский автопроизводитель Ford Motor Co. отзывает более 1,2 млн автомобилей Ford Explorer в странах Северной Америки для устранения неполадок. Об этом накануне сообщила газета Wall Street Journal.
Отмечается, что Ford отзовет около 1,2 млн автомобилей Ford Explorer в США, выпущенных в период между 2011 и 2017 годами, 28 тысяч – в Канаде и один автомобиль в Мексике.
Стоимость отзыва автомобилей Explorer для устранения потенциальных проблем с задней подвеской обойдется компании примерно в $180 млн. Это отразится на результатах автопроизводителя во втором квартале, расходы будут учтены в показателях североамериканского подразделения, передает Корреспондент.
Также Ford отозвал около 123 тысяч пикапов F-150, собранных в 2012-2013 годах, из-за неполадок с калибровкой коробки передач и 4,3 тысяч автомобилей Ecoline, произведенных в период между 2009 и 2015 годом.
Кроме того, компания отзывает автомобили моделей Taurus, Flex, Lincoln MKS и MKT в Канаде. Их общее число составляет 12 тысяч.
Напомним, в январе Ford отозвал по всему миру 953 тысяч автомобилей, оснащенных дефектными подушками безопасности производства японской компании Takata, из-за которых погибли уже свыше 20 человек.
А в декабре прошлого года Ford заявил об отзыве почти 900 тысяч авто на территории Северной Америки из-за неисправности в двигателях.
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