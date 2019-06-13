В рамках шоу "Din Inimă" 20 дизайнеров представили свои летние коллекции

Новейшие наряды, созданные специально для летнего сезона, представили накануне 20-ть местных дизайнеров в рамках шоу "Din Inimă – Fashion Soiree". Десятки моделей, а среди них были известные личности, дефилировали на показе, который проходит уже в четвертый раз. Свои разработки публике представила и группа выпускников факультета дизайна одежды Технического университета. Модельеры признаются, что наряды молдавского производства известны уже далеко за пределами страны.

Некоторым моделям настолько понравились представляемые ими наряды, что они ушли в них домой.

"Мы хотим убедить людей - женщин - носить одежду, произведенную в Молдове. Сегодняшнюю одежду показывают не профессиональные модели, это женщины из нашего общества. Многие из них остались в представленных нарядах, они купили их и ушли в них домой. Это означает, что они высоко оценили нашу работу", передает canal3.

"Я считаю правильным поддерживать отечественного производителя, тем более, что у нас производят красивые вещи, которыми мы можем гордиться. Думаю нам следует носить одежду "made in Moldova".

Представленные коллекции были разнообразны: от вечерних платьев, воздушных - для жарких дней и до нарядов, прекрасно подходящих для отдыха на море.

"Я представила коллекцию по сезону. Я использовала пастельные цвета, в соответствующей гамме, такую текстуру как шелк, кружево, немного тюля и пайеток. Я выбрала наряды, которые можно надеть как на летние церемонии, так и для прогулки по берегу, а также для вечернего выхода в ресторан".

Модное шоу - часть кампании „DIN INIMĂ”, целью которой является продвижение местных брендов.