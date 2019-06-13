Додон помогает Москве отрабатывать на Молдове сценарий, который в будущем может быть применен в Донбассе

В Киеве пришли к мысли, что президент Молдовы Игорь Додон якобы помогает Москве отрабатывать сценарий на Молдове, который в будущем может быть применён в Донбассе.

Об этом в эфире канала "Радио свобода" заявил экс-посол Украины в Кишиневе Сергей Пирожков, передаёт корреспондент "ПолитНавигатора".

"Игорь Додон, по сути, является проводником российских интересов. Причём он это делает в открытую. Есть документально подтверждённые факты о том, что он получает из РФ финансирование и постоянную поддержку.

Неудивительно, что президент Путин пригласил его на Петербургский экономический форум, я думаю, для прояснения ситуации и реализации планов, которые предложил Кремль. Поэтому Додон не столько самостоятельный, сколько проводник российской политики.

Я думаю, надо посмотреть на этот кризис (в Молдове– прим. ред.) с позиции Украины. Потому что Россия отрабатывает на территории Молдовы один из сценариев, который может быть применён в Донбассе", – уверен эксперт.

По его мнению, Москва использует Игоря Додона и проевропейский молдавский блок "АКУМ" для того, чтобы отстранить от власти кишинёвского олигарха Влада Плахотнюка

"Россияне начали действовать традиционно. Они, по сути, объявили Плахотнюка гангстером, завели против него несколько уголовных дел в России. Это, по сути, был элемент давления.

Поскольку они не добились результата, чтобы Плахотнюк сдал свои позиции, они решили через Додона и объединившись с "АКУМ", по сути, отобрать власть. По сути, это чисто политические инициативы", – открыл секрет Пирожков.

Экс-посол уверяет, что таким образом Россия хочет остановить продвижение ЕС и НАТО на восток.