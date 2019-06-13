В Белоруссии привели в исполнение очередной смертный приговор. Исключительная мера наказания применена в отношении 44-летнего Александра Жильникова за убийство трех человек. В камере смертников остался еще один человек, причастный к данному делу, который также приговорен к высшей мере наказания.
Об этом сообщил правозащитный центр "Весна". Речь идет о приговоре за убийства парня и его девушки, осуществленные в декабре 2015 года. За два миллиона белорусских рублей (около 6 тысяч российских рублей) жительница города Минск, желающая вернуть бывшего парня, договорилась с Жильниковым и Вячеславом Сухарко о том, что они "отправят" одну девушку в больницу, передает Вести.
Преступники, будучи в нетрезвом состоянии, позарились на чужое имущество в квартире парня и девушки, в итоге убили обоих. Также за день до случившегося обвиняемые расправились с мужчиной, который хранил дома десять тысяч долларов.
В 2017 году весной мужчин приговорили к пожизненному заключению, но Верховный суд отправил дело на пересмотр и назначил им казнь. Женщину-заказчицу приговорили к 12 годам лишения свободы.
Вячеслав Сухарко, ожидающий исполнения приговора в камере смертников, на суде полностью признал вину. Александр Жильников, в свою очередь, обвинил во всем подельника.
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ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ЛЕВ
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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