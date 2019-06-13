Android-смартфоны "научили" разблокировать iPhone

Такую возможность добавила Google. В итоге Android-смартфоны превращаются в ключ аутентификации.

Компания Google добавила в смартфоны Android новую функцию. Отныне их можно использовать для входа в систему на iPhone и iPad. Об этом пишет 9to5google.

При входе в учетную запись Google на iOS идет запрос двухфакторной аутентификации, который может быть подтвержден устройством Android.

В ходе разблокировки используется не Chrome (из-за ограничений iOS), как в ПК-версии, а соединение смартфона на Android с приложением Smart Lock от Google, передает Корреспондент.

После введения всех правильных настроек, пользователь входит в учетную запись Google на гаджете iOS. При этом приложение может связывается со смартфоном на Android по Bluetooth.

Далее необходимо подтвердить попытку входа в систему, после чего информация передается на iOS-гаджет и осуществляется вход.