Разгул стихии в Европе: в Германии пронесся ураган, Италия пострадала от наводнений и оползней

Италии пострадала от наводнений и оползней. А в Германии пронесся ураган Клаус, в результате - десятки пострадавших.

Более 20 человек пострадали от урагана Клаус, пронесшегося по территории Германии в среду, 12 июня, вечером. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что травмы в основном получены в результате падения веток деревьев. В земле Мекленбург-Передняя Померания большая ветка упала с высоты четырех метров на гостей свадебной церемонии, травмировав трех женщин и четырех мужчин, передает Корреспондент.

А в Ораниенбурге, земля Бранденбург, в ходе вечеринки были травмированы 11 человек, также в результате падения обломавшихся веток. Кроме того, пострадало множество автомобилей: на часть из них упали деревья, другие оказались подтопленными.

В Берлине пожарной службе, в задачи которой входят и спасательные операции, пришлось выезжать по вызовам не менее 320 раз.

Почти на два часа была парализована работа столичного ж/д вокзала. Движение удалось восстановить к утру четверга после проведения ремонтных работ на линиях. Однако остаются проблемы с движением городской электрички, технические службы расчищают пути. На некоторых автодорогах движение оказалось невозможным, они закрыты и утром четверга. Кроме того, был несколько нарушен режим работы берлинских аэропортов.