В жаркую погоду движение большегрузного транспорта будет ограничено

Движение большегрузных транспортных средств на национальных дорогах будет временно ограничено. Запрет относится к автомобилям общий вес которых более 20 тонн, в дни, когда температура воздуха будет превышать 30 °C, с 10.00 до 20.00.

Министерство экономики и инфраструктуры заявило, что мера направлена на защиту слоя асфальта на местных дорогах в условиях температур более 30 °C, передает МОЛДПРЕС.

Ограничения не относятся к транспорту, осуществляющему пассажирские перевозки, перевозку живых животных, скоропортящихся продуктов животного и растительного происхождения, задействованному в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оснащенному оборудованием по оказанию первой помощи и/или задействованному в дорожных ремонтных работах в пределах строительных площадок.