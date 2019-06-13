Программы Prima Casa и Drumuri Bune будут приостановлены, если правительство Майи Санду вступит в должность

Новый так называемый министр финансов Наталья Гаврилица планирует пересмотреть социальные программы Prima Casa и Drumuri Bune. По ее словам, все решения по ним принимались нетранспарентно, поэтому неясно, насколько это хорошие программы для граждан и насколько целесообразны для бюджета. Будут ли продолжены эти программы, минфин решит, после того как разберется в этом вопросе.

В беседе с NM Гаврилица рассказала, что планирует вместе с коллегами пересмотреть программы Prima Casa и Drumuri Bune. «Мы будем ориентироваться на два основных критерия: насколько это хорошая программа для граждан и насколько это целесообразный способ использования бюджетных средств», — сказала Гаврилица.

Она пояснила, что пока проблема этих программ — непрозрачность принятия решений по ним, поэтому с этим надо разобраться. «[Неясно], как принимались решения, с кем консультировались, насколько эффективно использовали средства и т.д.», — отметила она.

Гаврилица также напомнила, что в Молдове действует программа ремонта местных дорог, которую финансирует Всемирный банк, однако эта программа пока застопорилась, пишет newsmaker.md

«Я не могу сейчас сказать, что мы остановим [Prima Casa и Drumuri Bune] или не остановим. Сначала мы посмотрим, какая реальная ситуация в бюджетной сфере, какой дефицит, посмотрим, насколько рационально используются публичные ресурсы», — сказала Гаврилица.

Она добавила, что, после того как получит доступ к министерству финансов, одной из первых задач будет выяснить реальную ситуацию с госбюджетом, скорректировать его и обратиться к внешним партнерам для решения проблем с его возможным дефицитом. Речь идет об МВФ, Еврокомиссии, Всемирном банке и правительстве Румынии. «Такое уже было в 2009 году. Видимо, сейчас ситуация не менее печальная», — отметила министр.

Демократы запустили социальные программы Prima Casa и Drumuri Bune в прошлом году. Prima Casa — это программа льготного ипотечного кредитования для молодых семей. Ее участниками могут стать граждане Молдовы в возрасте до 45 лет, которые официально трудоустроены. В этой программе государство участвует как гарант взятого в банке кредита, при этом оно гарантирует лишь 50% суммы кредита. Годовой лимит госгарантий под программу и объем необходимых для этого финансов правительство должно устанавливать ежегодно.

Кроме того, некоторым участникам программы государство компенсирует часть суммы основного кредита.

Для участия в программе достаточно внести первый взнос — 10%. Процентная ставка по кредиту немного ниже рыночной — около 6-7%.

По официальной информации, в рамках программы Drumuri Bune в прошлом году отремонтировали около 1200 км дорог, власти выделили на это 1,6 млрд леев.

Но ремонт сельских дорог по программе Drumuri Bune сопровождался постоянными скандалами, связанными с качеством и сроками работ.

В конце прошлого года демократы объявили о программе Drumuri Bune 2, которую собирались реализовать в этом году. Они планировали отремонтировать еще 1,5 тыс. км местных дорог, на что, по их подсчетам, необходимо было 2 млрд леев. Однако Drumuri Bune 2 демократы так и не запустили.