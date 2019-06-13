Новый так называемый министр финансов Наталья Гаврилица планирует пересмотреть социальные программы Prima Casa и Drumuri Bune. По ее словам, все решения по ним принимались нетранспарентно, поэтому неясно, насколько это хорошие программы для граждан и насколько целесообразны для бюджета. Будут ли продолжены эти программы, минфин решит, после того как разберется в этом вопросе.
В беседе с NM Гаврилица рассказала, что планирует вместе с коллегами пересмотреть программы Prima Casa и Drumuri Bune. «Мы будем ориентироваться на два основных критерия: насколько это хорошая программа для граждан и насколько это целесообразный способ использования бюджетных средств», — сказала Гаврилица.
Она пояснила, что пока проблема этих программ — непрозрачность принятия решений по ним, поэтому с этим надо разобраться. «[Неясно], как принимались решения, с кем консультировались, насколько эффективно использовали средства и т.д.», — отметила она.
Гаврилица также напомнила, что в Молдове действует программа ремонта местных дорог, которую финансирует Всемирный банк, однако эта программа пока застопорилась, пишет newsmaker.md
«Я не могу сейчас сказать, что мы остановим [Prima Casa и Drumuri Bune] или не остановим. Сначала мы посмотрим, какая реальная ситуация в бюджетной сфере, какой дефицит, посмотрим, насколько рационально используются публичные ресурсы», — сказала Гаврилица.
Она добавила, что, после того как получит доступ к министерству финансов, одной из первых задач будет выяснить реальную ситуацию с госбюджетом, скорректировать его и обратиться к внешним партнерам для решения проблем с его возможным дефицитом. Речь идет об МВФ, Еврокомиссии, Всемирном банке и правительстве Румынии. «Такое уже было в 2009 году. Видимо, сейчас ситуация не менее печальная», — отметила министр.
Демократы запустили социальные программы Prima Casa и Drumuri Bune в прошлом году. Prima Casa — это программа льготного ипотечного кредитования для молодых семей. Ее участниками могут стать граждане Молдовы в возрасте до 45 лет, которые официально трудоустроены. В этой программе государство участвует как гарант взятого в банке кредита, при этом оно гарантирует лишь 50% суммы кредита. Годовой лимит госгарантий под программу и объем необходимых для этого финансов правительство должно устанавливать ежегодно.
Кроме того, некоторым участникам программы государство компенсирует часть суммы основного кредита.
Для участия в программе достаточно внести первый взнос — 10%. Процентная ставка по кредиту немного ниже рыночной — около 6-7%.
По официальной информации, в рамках программы Drumuri Bune в прошлом году отремонтировали около 1200 км дорог, власти выделили на это 1,6 млрд леев.
Но ремонт сельских дорог по программе Drumuri Bune сопровождался постоянными скандалами, связанными с качеством и сроками работ.
В конце прошлого года демократы объявили о программе Drumuri Bune 2, которую собирались реализовать в этом году. Они планировали отремонтировать еще 1,5 тыс. км местных дорог, на что, по их подсчетам, необходимо было 2 млрд леев. Однако Drumuri Bune 2 демократы так и не запустили.
Комментарии
- Венецианская Комиссия не вправе оценивать и комментировать решения национальных Конституционных судов (ДОКУМЕНТ)
- Додон помогает Москве отрабатывать на Молдове сценарий, который в будущем может быть применен в Донбассе
- ДПМ созывает Национальный политический совет
- Титус Корлэцян: Конституционный суд - единственный уполномоченный орган для принятия решений
- Депутат блока ACUM Оазу Нантой: Додон продал суверенитет Молдовы России за 30 серебренников
- Блок ACUM: Додон - предатель, который хочет федерализировать Молдову
- Альянс ACUM-ПСРМ - результат телефонных приказов Козака
- Евродепутат Анди Кристя: социалисты во главе с неформальным лидером Игорем Додоном могут дестабилизировать ситуацию в Молдове
- Путин признает, что контролирует Санду и Нэстасе совместно с Додоном: Они условно прозападные
- Михай Балан: Действия альянса Санду-Додона вредят региону
- Программы Prima Casa и Drumuri Bune будут приостановлены, если правительство Майи Санду вступит в должность
- Венецианская Комиссия не вправе оценивать и комментировать решения национальных Конституционных судов (ДОКУМЕНТ)
- Банкомат в Лондоне устроил выдачу наличных денег
- В жаркую погоду движение большегрузного транспорта будет ограничено
- Разгул стихии в Европе: в Германии пронесся ураган, Италия пострадала от наводнений и оползней
- Блок ACUM: Додон - предатель, который хочет федерализировать Молдову
- Путин признает, что контролирует Санду и Нэстасе совместно с Додоном: Они условно прозападные
- Астролог назвал знаки Зодиака, которые рождены быть миллионерами
- Альянс ACUM-ПСРМ - результат телефонных приказов Козака
- Михай Балан: Действия альянса Санду-Додона вредят региону
- Майя Санду признает, что решение Конституционного Суда - законно
- Ион Чебан требовал по 50 000$ за завершение протестов на стройках Кишинева. АУДИО
- Додон обещает, что Россия закроет все уголовное дела на имя Плахотнюка после подписания соглашения о федерализации РМ. ВИДЕО
- СМИ: Додон "переехал" в отель на территории Российского посольства
- Депутаты Европейского парламента: Решения Конституционного суда необходимо соблюдать
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не спешите довериться малознакомым людям. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md