БАК-2019: Сегодня выпускники лицеев сдают четвёртый экзамен по профильным предметам

Выпускники лицеев сдают сегодня четвертый экзамен на степень бакалавра.

Около восьми тысяч будут писать тест по математике, еще чуть больше восьми тысяч - по истории румын и всемирной истории. Ученики спортивного и художественного профиля сдадут профильные экзамены.



В этом году в экзаменационной сессии участвуют примерно 18 тысяч выпускников лицеев, из них две с половиной тысячи - должники прошлых лет. Тестирования проходят в 92 центрах, 30 из них - в столице. Результаты будут известны 26 июня.