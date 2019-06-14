В коммуне Тогатино проходит сельскохозяйственная выставка

Современные комбайны и тракторы, а также органические удобрения и семена представили на сельскохозяйственной выставке в коммуне Тогатино. Участвуют в ней 18 агропромышленных компаний.

"У нас большой выбор техники, для всех клиентов, есть и бюджетная техника, есть и машины премиум-класса. Цены варьируются от 10 до 260-300 тысяч евро", - отметил представитель агропромышленной компании Роман Брэгуцэ.

Самый современный комбайн стоимостью 260 тысяч евро появился на молдавском рынке в 2017 году.Предназначен он для обработки пшеничных полей. Мощность машины - 325 лошадиных сил. В прошлом году было продано 10 таких комбайнов.

Помимо сельхозтехники на выставке представили и гибридные сорта пшеницы, кукурузы и подсолнуха. Продают их по ценам производителей.

"Этот сорт лучше, потому что период опыления длится дольше, поэтому получается более качественное опыление. И урожай будет больше. По опыту Румынии и Франции можно сказать, что урожай увеличится на 20%", - заявил представитель агропромышленной компании Андриан Бесараб.

Аграрии, пришедшие на выставку, денег на технику и семена не жалеют.

"Хотим посмотреть современную технику. Нам нужен агрегат для трактора. Хорошая вещь всегда стоит денег".

"Готовы потратить около двух миллионов. Почему нет, если хозяйство в порядке. Больше смотрим на комбайны для сбора урожая и агрегаты для обработки земли".

Сельскохозяйственная выставка в Тогатине продлится до 15 июня. Организовали ее во второй раз. В этом году на ней ожидают около двух тысяч посетителей.