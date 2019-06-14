Экс-посол Украины в Молдове Сергей Пирожков: Москва отрабатывает сценарий федерализации в Молдове

Москва отрабатывает с помощью Игоря Додона сценарий федерализации в Молдове, чтобы потом применить его в Донбассе. Эти опасения высказал в эфире радио "Свобода" бывший посол соседней страны в Кишиневе Сергей Пирожков.

Он отметил, что молдавский президент, по сути, проводник российских интересов и этого даже не скрывает. Дипломат также заявил, что российский вице-премьер Дмитрий Козак для того и приехал в Кишинев, чтобы напомнить Игорю Додону о своем плане федерализации 2003 года.

В то же время бывший посол уверен, что Приднестровье Россию не очень интересует, так как у него нет экономического потенциала.

Сергей Пирожков добавил, что Москва использует Игоря Додона и блок ACUM, чтобы отстранить от власти лидера ДПМ Влада Плахотнюка. По его словам, Кремль действовал традиционно - открыв несколько уголовных дел, а так как демократ не испугался и не сдал своих позиций, решил действовать через политиков альянса Санду-Додона.