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В Кишиневе со строящегося дома упали кирпичи на крышу магазина и автомобиль
// фото: открытый источник
10:31, 14 Jun 2019
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Несколько кирпичей упало с пятого этажа строящегося дома на крышу магазина и машину, припаркованную рядом. Владелец магазина и машины говорит, что многоэтажку возводят в нарушение нормативного расстояния между зданиями.

Мужчина говорит, что такие инциденты бывали и ранее.

Администратор строящегося дома заверил, что вышло это случайно.

"Рабочий на пятом этаже случайно задел поддон с кирпичами, и три-четыре камня упали на соседнюю крышу. Бывает, что и самолеты падают. Я думал, что-то серьёзное, всё бросил, и приехал договариваться с соседом, что все возместим. Всякое бывает", - заявил администратор стройки Виорел Цуркану.

Прохожие говорят, что теперь будут обходить стройку стороной.

"Думаю, какие-то меры безопасности все же надо принять".

"Это очень плохо, что такое произошло. А если бы человек погиб, это было бы ужасно".

Обстоятельство инцидента устанавливаются.




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