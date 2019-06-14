В Кишиневе более 2000 человек обратились в палатки для оказания помощи в жару

За первые сутки работы передвижных пунктов оказания помощи в жару в них обратилось 2372 человека.

Как уточнила корр. агентства пресс-секретарь Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу, в течение вчерашнего дня в столице и других населенных пунктах Молдовы установлено девять пунктов оказания помощи людям в жаркую погоду, передает МОЛДПРЕС.

"Пять палаток были установлены в столице по одной в Комратском, Унгенском, Хынчештском и Каушанском районах. Пункты работают в жаркие дни с 11.00 до 18.00. В них люди могут выпить воду, а при необходимости получить первую медицинскую помощь. Решение о размещении палаток было принято после объявления "желтого" кода метеоопасности в связи с жарой на 11-16 июня", - сказала Пушкашу.

В период жаркой погоды врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце с 11.00 до 18.00, носить головные уборы, легкую одежду светлых тонов из натуральных тканей, употреблять не менее 2 литров жидкости в день, отказаться от алкогольных напитков и напитков, содержащих кофеин и сахар, снизить интенсивность и темпы физической нагрузки, употреблять в пищу больше овощей и фруктов.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила «желтый» код метеоопасности в связи с жарой, который действует с 11 по 16 июня в центральном и южном регионах Молдовы. В этот период ожидается повышение максимальной температуры воздуха днем до 34°C.

По оценкам экспертов, июнь этого года может стать самым теплым за последние годы, в данный период предупреждение о жаркой погоде встречается редко.