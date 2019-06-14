В Криулянском районе пройдет мото-фестиваль "Dacii Liberi"

Выходные, полные адреналина, живописных пейзажей и душевных встреч. В Криулянском районе пройдет мото-фестиваль "Dacii Liberi". Организаторы приглашают мотоциклистов и всех любителей мощных двигателей, обещая незабываемую атмосферу.

С 14го по 16ое июня будет дан официальный старт летнего мотосезона на берегу озера у пансионата "Лакул Бэлэбэнешть". Здесь будут организованы различные конкурсы, победителей ждут награды, передает canal3.

Праздник дополнит хорошая музыка, костер, традиционные блюда и напитки и под занавес дня - файер-шоу.

Цена входного билета на фестиваль 70 леев за день и сто леев за два дня. Для байкеров вход бесплатный.