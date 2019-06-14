Мужчина четыре месяца не хоронил свою умершую мать, чтобы получать ее пенсию

Шокирующие новости приходят из румынского Галаца. 45-летний мужчина почти четыре месяца не хоронил свою умершую мать, чтобы получать ее пенсию. Правда вскрылась, когда почтальон сообщил полиции, что он с марта не видел 78-летнюю получательницу пособия.

Весь этот период деньги передавали ее сыну.

Прибывшие правоохранители обнаружили в одной из комнат тело пенсионерки, которое уже начало разлагаться. Труп отвезли на вскрытие, чтобы определить точную причину смерти, передает Canal3.

Возбуждено уголовное дело.

Подобный случай произошел год назад в уезде Мехединць, житель которого год жил в доме с трупом, регулярно получая пенсию за покойного отца.