Звезда сериала "Богатые тоже плачут" умерла от рака

Мексиканская актриса и танцовщица Эдит Гонсалес, известная по ролям Марисабель в сериале "Богатые тоже плачут" и Леонеллы в "Дикой розе", умерла.

Гонсалес на протяжении нескольких лет боролась с раком яичников. Страшную болезнь у неё обнаружили в 2016 году. Тогда она перенесла несколько операций и сообщила о ремиссии, однако болезнь опять напомнила о себе, передает Lenta.

Актрисе было 54 года. У неё остались муж и 14-летняя дочь. За несколько часов до смерти Гонсалес опубликовала в соцсетях трогательное фото с дочерью, на котором они обе счастливо улыбаются.