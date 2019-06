На поверхности Марса был обнаружен рисунок, напоминающих эмблему Звездного флота из фантастического сериала Star Trek (Звездный путь). Об этом пишет CBS News, передает Корреспондент.

Обнаружил рисунок аппарат Mars Reconnaissance Orbiter американского Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA).

Съемочная группа MRO HiRISE (Научный эксперимент по визуализации высокого разрешения) в Университете Аризоны рассказала об открытии только сейчас, хотя изображение было получено командой 22 апреля.

По словам команды исследователей, изображение на красной планете было создано ветром, лавой и дюнами. Когда ветер дул над дюнами, он вытеснил большую часть песка и в конечном итоге оставил "следы", также называемые "слепки дюн".

Caption Spotlight (12 Jun 2019): Dune Footprints in Hellas



Enterprising viewers will make the discovery that these features look conspicuously like a famous logo.



More: https://t.co/CAq5xBbDwf



NASA/JPL/University of Arizona#Mars #science pic.twitter.com/N5MfKQPiYt