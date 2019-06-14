Врач рассказал, кому лучше исключить черешню из своего рациона

Ягода, по словам диетолога, оказывает благотворное влияние на иммунитет и избавляет от проблем с сердцем и сосудами.

Черешня содержит много полезных микроэлементов, однако она противопоказана людям, страдающим непроходимостью кишечника, сообщает "VM" со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

Согласно её словам, регулярное употребление черешни позволяет избавиться от проблем с сердцем и сосудами в связи с тем, что ягода обладает тонизирующим эффектом и оказывает благоприятное влияние на иммунитет.

— Черешня полезна тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В этом продукте содержится большое количество пектинов, которые выводят из организма токсины, шлаки, излишки желчных кислот, радионуклиды и ненужные бактерии, — пояснила эксперт.

В состав ягоды входят витамины группы В, железо, фосфор, кальций и другие полезные составляющие. Помимо этого в черешне много антиоксидантов, способствующих замедлению процесса старения, передает Lenta.

— Не стоит забывать, что в этой ягоде достаточное количество фруктозы, которая не способствует похудению. Для достижения большего эффекта лучше выбирать несладкие сорта черешни либо заменить её вишней, — советует диетолог тем, кто решил сесть на диету.

Кроме того, черешня подходит в качестве продукта для разгрузочных дней: ягода позволяет сбросить до трёх килограммов за сутки. Однако здесь главное — не переусердствовать с питанием на одной этой ягоде, предупреждают врачи.

У черешни практически нет противопоказаний, но эксперт настоятельно не рекомендует употреблять ягоду людям, имеющим проблемы с непроходимостью кишечника.