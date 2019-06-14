Урожай-2019: малины в этом году будет примерно на треть больше, чем в прошлом году

Малины в этом году будет примерно на треть больше, чем в прошлом. Фермеры говорят, что для этой ягоды погода была благоприятная.

Степан Щербаков из села Покровка Дондюшанского района выращивает малину уже 18 лет. Он говорит, что прошедшие дожди и солнечная погода способствовали созреванию малины. Большую часть урожая фермер отправляет в Россию. В Покровке малину на своих участках выращивают все жители. Фермер покупает у односельчан излишки и перепродает их. Сейчас на рынках страны малину можно купить по 60 леев за килограмм.

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