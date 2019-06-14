Малины в этом году будет примерно на треть больше, чем в прошлом. Фермеры говорят, что для этой ягоды погода была благоприятная.
Степан Щербаков из села Покровка Дондюшанского района выращивает малину уже 18 лет.
Он говорит, что прошедшие дожди и солнечная погода способствовали созреванию малины.
Большую часть урожая фермер отправляет в Россию.
В Покровке малину на своих участках выращивают все жители. Фермер покупает у односельчан излишки и перепродает их.
Сейчас на рынках страны малину можно купить по 60 леев за килограмм.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для деловых начинаний. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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|Banca Nationala a Moldovei
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