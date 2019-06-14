Молдавские спасатели вызволили из подвала пятерых котят

Пожарные достали пятерых котят из подвала многоэтажки находящейся на бульваре Траян 14/4.

На место происшествия прибыл экипаж спасателей, которым в течение 10 минут удалось вызволить животных.



Кошка умерла, а котята провели без воды и еды несколько дней. Жильцы, , пытались достать животных сами, но в итоге обратились в службу спасения.

По данным Инспекции по чрезвычайным ситуациям, с начала года пожарные провели более 150 операций по спасению животных.