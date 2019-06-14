В зоопарке начали строительство нового вольера для двух бурых медведей

В Кишиневском зоопарке начали строительство нового вольера для двух бурых медведей. В администрации говорят, что завершат обустройство площадки к концу октября. Машу и Ворчуна, которые обитают в зверинце уже более 20 лет, ожидают поистине царские хоромы площадью полгектара - в их распоряжении будет настоящая берлога, пруд и небольшой парк.

"С сегодняшнего дня уже начался демонтаж наших внутренних зоопарковских конструкций, на месте которых у нас будет располагаться долгожданный медвежатник. Мы надеемся, что согласно контракту все работы будут закончены к 31 октября", - отметил сотрудник зоопарка Вячеслав Павленко.

Комфортабельный вольер для медведей будет стоить восемь миллионов леев - шесть миллионов выделила мэрия.

"Было запланировано строительство вольера для медведей, площадь которого будет примерно 6000 квадратных метров, который будет включать бассейн, специальный зимний вольер, забор очень высокий. Я думаю им эти условия очень понравится и возможно у нас появится потомство", - подчеркнула администратор зоопарка Ольга Юзвак.

Работники зоопарка говорят, что медведей в жару спасает только душ.

"В это время обязательно всем животным, не только медведям дается больше воды. Также мы даем им замороженные или охлажденные фрукты и ягоды, то, что им очень нравится", - добавила Юзвак.

Посетители зоопарка говорят, что медведям большой вольер нужен был давно.

"Посмотрите, какие они большие, конечно, им нужно больше места. В такую жару им будет намного лучше в просторном вольере".

"Идея отличная, медведям нужно больше места, у них нет никаких условий".

А дети говорят, что с удовольствием наблюдают за косолапыми.

"Мне нравится медведь. Он здесь самый большой и очень красивый".

В столичном зоопарке более 1600 животных.