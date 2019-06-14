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О ситуации в Молдове написал The Washington Times
// фото: AP Photo
14:29, 14 Jun 2019
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Москва стремится взять под контроль ситуацию Молдове и разморозить приднестровский конфликт. А достижению этой цели служит альянс ПСРМ и блока ACUM. Об этом пишет The Washington Times.

Как отмечается в статье - не стоит строить иллюзий, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Молдовы. И смешно полагать, что Москва заинтересована в борьбе с коррупцией в республике.

Упоминают в статье и "российский ландромат" - схему вывода в офшоры 20-ти миллиардов долларов, в которой были задействованы 732 банка из 96 стран мира. Исполнителем операции пресса называла рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона. А целью - блокирование европейского курса Молдовы.

Европа должна остерегаться прихода к власти Додона и блока ACUM, так как это будет означать передачу Молдовы под контроль России, - заключается в статье The Washington Times.

Между тем, первый вице-председатель Демпартии Павел Филип прокомментировал ситуацию в стране для европейского портала Politico.

Он заявил, что Игорь Додон сделал опасный ход, прибегнув к прямому вмешательству России."Молдова должна продолжать реформы и ориентироваться на Запад, а не возвращаться в сумрачные времена Советского Союза", - сказал Павел Филип. И добавил, что цель Кремля - дестабилизировать ситуацию в Молдове, как это ранее случилось в Украине, Грузии и на Балканах.

Филип рассказал также о скандальных видео, недавно появившихся в сети, - где Игорь Додон признается, что получал от Москвы деньги на финансирование Партии социалистов. Единственным выходом из кризиса он назвал досрочные парламентские выборы.




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