Альянс Санду-Додона играет в парламент, не читая регламента

Депутаты Альянса Козака ПСРМ-ACUM играют в так называемые заседания парламента, не зная регламента. Они нарушают элементарные правила при голосовании по проектам.

Так, например, 11-го июня альянс вынес на голосования закон о прокуратуре, но у документа не было заключения комиссии по вопросам права, назначениям и неприкосновенности. Её на тот момент просто не существовало, передает canal3.

Таким образом - альянс Козака забежал вперёд: сначала депутаты ПСРМ и ACUM поддержали законопроект, а на следующий день создали юридическую комиссию.