В Китае родился рекордно маленький детеныш панды

В городе Чэнду на юго-западе Китая на свет появился самый маленький и легкий детеныш панды, сообщило агентство "Синьхуа".

Животное родилось на Чэндуской базе по исследованию и размножению больших панд.

Новорожденный детеныш женского пола весит всего 42,8 грамма, что равняется среднему весу куриного яйца. Известно, что кроме малышки одновременно на свет появилась ее сестра-близнец, передает Mig news.

При этом второй рожденный детеныш имеет рост и вес в несколько раз больше маленькой панды. Так, сестра-близнец крохи весит 171,9 грамма, что вчетверо превышает вес малютки, а длина ее тела в 1,5 раза больше.

По информации работников базы, за маленькой пандой тщательно ухаживают, поэтому ее состояние стабильное.

До этого самым легким в мире новорожденным детенышем панды считался родившийся в 2006 году медвежонок Уи, вес которого при рождении составил 51 грамм. Сейчас вес Уи достигает 132 кг.

По состоянию на ноябрь 2018 года, на Чэндуской базе по исследованию и размножению больших панд родились в общей сложности 284 детеныша панд, коэффициент выживаемости новорожденных медвежат достиг 98 процентов.