Полицейские задержали подозреваемого в совершении серий краж на сумму более 70 тысяч леев

20-летнего уроженца Теленештского района подозревают в совершении серии краж. По данным следствия, молодой человек обокрал как минимум 4 хозяйства в столичных пригородах Гратиешты и Ставчены. Он проникал в дома ночью и хватал всё, что попадалось под руки.

Хозяева в это время спали или их не было дома. Общая стоимость награбленного превышает 72 тысячи леев. В один из вечеров вора засняла камера видеонаблюдения.

Известно, что молодой человек ранее судим за кражу. Полицейские задержали подозреваемого на 72 часа. Ему грозит штраф до 67,5 тысяч леев, общественные работы или до 4-ех лет тюрьмы.