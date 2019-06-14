В Одесской области бешеная кошка покусала людей

Ситуация с бешенством в регионе характеризуется как сложная. Местные власти планируют ввести карантин.

Бешеная кошка покусала двух человек в городе Белгород-Днестровский Одесской области. Об этом сообщает Страна со ссылкой на местную полицию в пятницу, 14 июня.

Инцидент произошел накануне. В городскую больницу обратились два человека. В ходе обследования на их теле были обнаружены следы от укусов и царапины. Лабораторные исследования показали, что у кошки было обнаружено бешенство. На данный момент пострадавшие проходят лечение, передает Корреспондент.

Начальник районного управления Госпотребслужбы Петр Семкин заявил, что накануне в курортном поселке Затока была обнаружена бездомная кошка, у которой было бешенство.

Ситуация в регионе характеризуется как сложная. Местные власти планируют ввести карантин.