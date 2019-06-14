Немцы создали робота Irony Man с чувством юмора

Робот достигает всего 30-сантиметров в высоту. Он научен забавно передавать информацию, разбавляя ее иронией.

Немецкие разработчики создали робота Irony Man - 30-сантиметровую машину, которая умеет шутить. Главная особенность робота в том, что он иронически подает информацию, даже если она серьезная. Об этом пишет Newscientist.

Создатели заявляют, что внедряя иронию в диалог, можно мягко сообщать плохие новости и убедить людей делать то, чего они иначе не сделали бы, передает Корреспондент.

"Представьте себе робота в роли консультанта по образу жизни, который считает, что пользователь должен быть более активным. Он должен передавать это сообщение, не выглядя грубым", - отмечает Элизабет Андре из Аугсбургского университета.

Любопытно, что высказывания робота не подвергли цензуре, и он понятия не имеет, когда стоит остановиться.

При создании робота баварские ученые преследовали цель не потроллить людей, но поспособствовать подаче информации мягко и с юмором.