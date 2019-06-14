Прокуратура не позволит втягивать себя в политику

Прокуратура не позволит втягивать себя в политику. Об этом говорится в декларации, которую подписали 600 прокуроров. Они объявили о намерении обратиться в международные организации в связи с попыткой альянса Санду-Додона изменить закон о прокуратуре, чтобы подчинить ее себе.

В декларации подчеркивается, что такие решения нельзя принимать поспешно, без публичного обсуждения и анализа последствий.

Прокуроры считают, что поправки, предложенные альянсом, представляют угрозу для корректной деятельности ведомства. Так как позволяют любой партии, которая придет к власти, менять руководство прокуратуры и законы, которыми она руководствуется, по своему усмотрению. А это, по их словам, посягательство на независимость правосудия.